Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира
Допинг

На этапе Кубка мира-2014/15 нашли шприц со следами эритропоэтина

28 января 2021, 23:58

На этапе Кубка мира сезона-2014/15 в Антерсельве был обнаружен шприц со следами эритропоэтина. Об этом говорится в докладе независимой комиссии IBU под руководством Джонатана Тэйлора. Отмечается, что шприц был замечен на трассе, куда имели допуск только люди, имеющие аккредитацию. Накануне в районе этого места были замечены российские тренеры, а также представители других команд.

Андерс Бессеберг.«Они заказывали ему проституток и возили на охоту». В IBU объяснили симпатию Бессеберга к русским

IBU решил провести собственное расследование, первым делом было предложено проверить российских биатлонистов в связи с многочисленными допинговыми скандалами в прошлом. Также тогдашний глава IBU Андерс Бессеберг настоял на проверке атлетов из других стран.

В докладе говорится, что шприц не был передан в полицию, а обнаруженные на нем следы ДНК мужчины не были сверены с ДНК спортсменов. При этом генеральный секретарь IBU Николь Реш в 2017 году заявляла обратное. По ее словам шприц был передан, а проверка проведена.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир