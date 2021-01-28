На этапе Кубка мира-2014/15 нашли шприц со следами эритропоэтина

На этапе Кубка мира сезона-2014/15 в Антерсельве был обнаружен шприц со следами эритропоэтина. Об этом говорится в докладе независимой комиссии IBU под руководством Джонатана Тэйлора. Отмечается, что шприц был замечен на трассе, куда имели допуск только люди, имеющие аккредитацию. Накануне в районе этого места были замечены российские тренеры, а также представители других команд.

IBU решил провести собственное расследование, первым делом было предложено проверить российских биатлонистов в связи с многочисленными допинговыми скандалами в прошлом. Также тогдашний глава IBU Андерс Бессеберг настоял на проверке атлетов из других стран.

В докладе говорится, что шприц не был передан в полицию, а обнаруженные на нем следы ДНК мужчины не были сверены с ДНК спортсменов. При этом генеральный секретарь IBU Николь Реш в 2017 году заявляла обратное. По ее словам шприц был передан, а проверка проведена.