Акимова — о декрете: «С самого начала настраивалась вернуться в биатлон»
Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что изначально планировала вернуться в спорт после рождения ребенка. В нынешнем сезоне молодая мама одержала три победы на январском этапе Кубка IBU и выиграла эстафету на Кубке мира.
— Я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет, — цитирует RT Акимову.
— Вернулись легко?
— Не очень. Все-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но вот втянулась постепенно в прежний режим.
— И никогда не хотелось себя пожалеть?
— Нет. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/827370-akimova-sbornaya-starty
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