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Акимова — о декрете: «С самого начала настраивалась вернуться в биатлон»

18:35
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Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что изначально планировала вернуться в спорт после рождения ребенка. В нынешнем сезоне молодая мама одержала три победы на январском этапе Кубка IBU и выиграла эстафету на Кубке мира.

— Я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет, — цитирует RT Акимову.

— Вернулись легко?

— Не очень. Все-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но вот втянулась постепенно в прежний режим.

— И никогда не хотелось себя пожалеть?

— Нет. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/827370-akimova-sbornaya-starty

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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