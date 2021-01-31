Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, что изначально планировала вернуться в спорт после рождения ребенка. В нынешнем сезоне молодая мама одержала три победы на январском этапе Кубка IBU и выиграла эстафету на Кубке мира.

— Я не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет, — цитирует RT Акимову.

— Вернулись легко?

— Не очень. Все-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но вот втянулась постепенно в прежний режим.

— И никогда не хотелось себя пожалеть?

— Нет. Я ведь с самого начала настраивала себя на то, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.