Майгуров предположил, в какой форме будут выступать российские биатлонисты на чемпионате мира
16:15
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что новый комплект формы в процессе разработки. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решения по санкциям в отношении российского спорта в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. В частности, российские спортсмены на чемпионатах мира не могут использовать цвета флага и название «Россия» на турнирах.
«Да, я понимаю, что нам нельзя будет выступать в своей традиционной форме. Сейчас идет разработка нового комбинезона, мы в процессе, пока единого варианта нет», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА
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