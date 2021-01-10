Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Майгуров предположил, в какой форме будут выступать российские биатлонисты на чемпионате мира

16:15
Теги:

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что новый комплект формы в процессе разработки. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решения по санкциям в отношении российского спорта в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. В частности, российские спортсмены на чемпионатах мира не могут использовать цвета флага и название «Россия» на турнирах.

«Да, я понимаю, что нам нельзя будет выступать в своей традиционной форме. Сейчас идет разработка нового комбинезона, мы в процессе, пока единого варианта нет», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 11 по 21 февраля.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир