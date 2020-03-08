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Мартен Фуркад: «За призы бороться было нереально из-за плохих лыж»

21:09
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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что проблемы с лыжами помешали ему показать хороший результат на масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе. В общем зачете он — второй и отстает от Фуркада на 43 очка (810). Француз финишировал третьим.

— Сегодня было реально сложно, — сказал Фуркад SVT. — Лыжи были катастрофой, я не понимаю, каким образом Эмильен Жакелен смог доехать до подиума. За призы бороться было нереально. Такие ошибки не должны случаться. Йоханнес Бе сегодня набрал очень важные очки в общем зачете Кубка мира. Жаль, что я сегодня не мог бороться, но это спорт.

Кубок мира по биатлону

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