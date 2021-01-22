Логинов расплакался на награждении и посвятил победу умершему отцу

Российский биатлонист Александр Логинов расплакался во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Антерсельве. Россиянин выиграл индивидуальную гонку, не допустив ни одного промаха.

10 января у биатлониста умер отец, и во время флеш-интервью он заговорил о нем и снова не смог сдержать слез.

— Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Это была его радость. Я думаю, что он очень рад этой победе. Прошу прощения, я не готов сейчас...

С этими словами Логинов попрощался с корреспондентом и покинул микст-зону.

Александр Логинов. Фото скриншот «Матч ТВ»

Победа для Логинова стала первой в личной гонке почти за год. Предыдущий раз он выигрывал также в Антерсельве 15 февраля 2020 года в спринте. В индивидуальной гонке россиянин не побеждал на Кубке мира еще ни разу.