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Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото AFP

Российский биатлонист Александр Логинов остался недоволен своим выступлением в эстафете на этапе Кубка мира в Анхольце.

«Климатит меня тут немного. Это на стрельбе сказывается, даже не функционально. При дыхании и при стрельбе. Это немного тяжелый момент.

Но я хочу извиниться за то, что этап получился не самый удачный. Я прекрасно понимаю, что кому-то чуть легче, а у кого-то — как у меня», — сказал Логинов во флеш-интервью после гонки.

Логинов принял эстафету с отставанием в 13 секунд, на финише отставание составило 1 минуту и 25 секунд.

Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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