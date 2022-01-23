Васильев считает, что Латыпов пока не до конца готов к Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал второе место мужской сборной России в эстафете на 7-м этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Не стоит забывать, что Латыпов на карантине не переставал тренироваться. Другой момент — стрельба. Видно, что соревновательной практики у него давно не было. Думаю, он поправит этот момент. Эти два старта на данном этапе Кубка мира помогут ему в стрелковом компоненте. Его ход говорит о том, что в физическом состоянии он в полном порядке. Готова ли команда к Олимпиаде? Команда — да. Но Латыпов пока не полностью. Стрельба не соответствует высокому уровню. Но он поправит этот момент к Олимпиаде», — сказал Васильев «СЭ».

23 января мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Италии. Сборная России заняла второе место. Третьей стала сборная Германии. В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.