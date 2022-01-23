Мужская сборная Россия заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Мужская сборная Норвегии уверенно выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце.

Сборная России заняла второе место. В составе российской команды выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Отметим, что Латыпов, который выступал на четвертом этапе, на первом огневом рубеже был вынужден уйти на штрафной круг из-за большого количества промахов.

Перед последним кругом он ушел со стрельбы четвертым, но смог опередить на финише представителей Германии и Франции.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.14,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +01.57,2 (1+12)

3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер) — +02.04,4 (0+4)

4. Франция (Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро) — +02.20,5 (0+7)

5. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +02.31,5 (1+8)

6. Украина (Богдан Цымбаль, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — +02.38,7 (0+11)