Легрейд сократил отставание от Йоханнеса Бе до четырех очков, победитель определится в масс-старте

Норвежец Штурла Легрейд сократил отставание от соотечественника Йоханнеса Бе в общем зачете Кубка мира. Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе в Эстерсунде, Бе стал вторым.

Легрейд отстает от Бе на четыре очка, победитель Кубка мира определится в заключительной гонке — масс-старте.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1038 (+54)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 1034 (+60)

3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 915 (+14)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 882 (+31)

5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 829 (+13)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 817 (+43)

16 (16). Александр Логинов (Россия) — 541 (+26)

20 (19). Матвей Елисеев (Россия) — 438 (0)

21 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 437 (+23)

29 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 240 (+29)

44 (43). Карим Халили (Россия) — 111 (0)

70 (69). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

76 (74). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

93 (90). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

95 (92). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)