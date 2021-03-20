Легрейд выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Гараничев — вне топ-10
Норвежец Штурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вторым стал его соотечественник, лидер общего зачета Йоханнес Бе. Тройку замкнул Лукас Хофер из Италии.
Россияне не попали в топ-10, лучшим стал Евгений Гараничев.
Легрейд сократил отставание от Йоханнеса Бе в зачете Кубка мира, победитель определится в заключительной гонке сезона — масс-старте.
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 32.40,5 (2 шт. круга)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 22,6 (3)
3. Лукас Хофер (Италия) — 32,4 (4)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 51,1 (6)
5. Эрик Лессер (Германия) — 56,3 (2)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.02,5 (4)...
12. Евгений Гараничев (Россия) — 1.45,5 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) — 2.04,2 (4)...
18. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.18,2 (5)...
45. Матвей Елисеев (Россия) — 4.12,4 (4)
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