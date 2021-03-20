Легрейд вырвал у Бе Малый хрустальный глобус в гонке преследования

Норвежец Штурла Легрейд выиграл Малый хрустальный глобус в зачете гонки преследования. Он обогнал соотечественника Йоханнеса Бе в заключительном старте сезона — гонке преследования на этапе в Эстерсунде.

Легрейд одержал в гонке победу, Бе стал вторым. На счету обоих стало по 306 очков, но Штурла оказался выше по числу выигрышей.

Гонка преследования (м)

1 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 306 (+60)

2 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 306 (+54)

3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 286 (+27)

4 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 266 (+14)

5 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 253 (+43)

6 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 249 (+31)...

18 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 142 (0)

19 (17). Александр Логинов (Россия) — 141 (+26)...

21 (19). Эдуард Латыпов (Россия) — 136 (+23)...

27 (35). Евгений Гараничев (Россия) — 81 (+29)...

52 (46). Карим Халили (Россия) — 24 (0)...

62 (60). Антон Бабиков (Россия) — 14 (0)