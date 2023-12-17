Легрейд отстранен от Кубка мира из-за выстрела в отеле

Олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд отстранен от масс-старта на третьем этапе Кубка мира из-за нарушений правил безопасности IBU.

15 декабря Легрейд совершил выстрел в отеле во время холостого тренажа. В инциденте никто не пострадал, патрон угодил в стену.

Легрейд сам информировал IBU о произошедшем.

26-летний норвежский биатлонист — олимпийский чемпион в эстафете (2022), пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира.