Латыпов до конца карантина останется в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится Эдуард Латыпов.

Ранее СБР удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трех членов национальной команды, оказавшихся на карантине — Латыпова, а также массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова. Сообщалось, что они смогут покинуть Германию уже в понедельник.

— На каком из двух основных вариантов — вывезти Эдуарда из Германии на какую-то тренировочную базу или оставить его в Оберхофе — вы остановились?

— Мы решили, что лучше будет оставить Эдика в Оберхофе. Он остается здесь до истечения срока его карантина, до 20 января. Латыпов будет иметь возможность тренироваться на лыжах, поскольку режим его изоляции предусматривает 2 часа выхода на улицу, — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

— Вы считаете, ему хватит такой нагрузки для поддержания формы?

— Андрей Крючков по моей просьбе разработал для Латыпова специальный комплекс силовых упражнений, которые Эдик будет делать у себя в комнате. Мы его всячески оснастим — оставляем кое-какие тренажеры, «Скатт», все, что еще необходимо. Эрик Лессер передал очень классный велотренажер. Возможности для тренировок у Латыпова будут нормальные.

— С точки зрения тренера, всего этого хватит, чтобы Эдуард не выпал из ритма?

— Для тренировок этого хватит, вопрос в ковиде — насколько он нанесет вред организму. Я имею в виду прежде всего дыхательные функции и кардиосистему. С точки зрения кардиосистемы я не очень беспокоюсь — у Эдика хорошее сердце, здесь он справится, я почти уверен. Как вирус будет воздействовать на дыхательную систему, где он проявится сильнее всего, мы до конца не понимаем. Момент истины наступит как раз к концу его карантина или чуть раньше.

— Сейчас есть возможность как-то тестировать состояние здоровья Эдуарда?

— Некоторые есть. Например, он сдал анализ крови, показатели хорошие.

— Как карантин Латыпова повлиял на подготовку вашей группы к выступлению на Олимпийских играх?

— Нам пришлось отменить запланированный предолимпийский сбор на Семинском перевале. Я уже боюсь делать два лишних перелета, чтобы не ставить под угрозу здоровье остальной команды.

— Кого-то из тех, кто выступает на Кубке IBU, привлечь к выступлению на этапе Кубка мира в Рупольдинге планируете?

— Нет, мы сейчас не предполагаем такой ротации. Это имело бы смысл, если бы там кто-то из наших выигрывал с большим отрывом, но сейчас этого не наблюдается.