Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги выступлений россиян на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В Оберхофе мы всегда выступаем по-разному. Этот этап получился неплохим. У нас в целом не так много побед, мягко говоря, в биатлоне. В Оберхофе их две. Но в каждой гонке мы боремся за медали. Здесь важно, чтобы продолжалось движение вверх. Этап в Рупольдинге, после которого сформируется наша олимпийская заявка, будет ключевым. Будем наблюдать», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также поделился мнением о том, стоит ли Кристине Резцовой пропускать следующий этап Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине.

«Не готов точно сказать, стоит ли Резцовой пропускать следующие старты, чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Это вам скажет личный наставник Норицын. Решение принимает он, сборная и ее личный наставник. Я думаю, Кристина ничего не будет пропускать. Ей старты нужны», — добавил Губерниев.

На этапе Кубка мира в Оберхофе 7 января россиянин Александр Логинов стал победителем мужского спринта. 8 января российская национальная команда (в составе Антона Бабикова и Кристины Резцовой) стала первой в одиночной смешанной эстафете.