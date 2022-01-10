Расписание гонок 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: где смотреть трансляции

С 12 по 16 января в немецком Рупольдинге состоится 6-й этап Кубка мира-2021/22 по биатлону. Всего на нем пройдет 6 гонок.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции стартов на своем сайте. Видеотрансляции гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport.

Расписание гонок шестого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Рупольдинге (время — московское):

12 января. 16.30. Спринт, 7,5 км. Женщины

13 января. 16.30. Спринт, 10 км. Мужчины

14 января. 16.30. Эстафета, 4х6 км. Женщины

15 января. 16.30. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчины

16 января. 14.45. Гонка преследования, 10 км. Женщины

16 января. 16.45. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

В состав сборной России на январские этапы Кубка мира вошли:

у мужчин — Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Карим Халили, Антон Бабиков, Максим Цветков;

у женщин — Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Анастасия Шевченко.

Более подробную информацию о 6-м этапе Кубка мира в Рупольдинге читайте на сайте «СЭ».