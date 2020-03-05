Лариса Куклина: «В лесу стояли болельщики, видела украинские флаги»

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Она заняла 16-е место. Гонка проводилась без зрителей, но россиянка отметила, что на трассе были украинские болельщики.

— У меня на лежке был штраф из-за сильного порыва, — цитирует россиянку «Матч ТВ». — Пришла — был очень сильный ветер. А потом, когда делала последний выстрел, ветер перестал. Пришла Херманн — порыва уже не было. На стойке, я считаю, мне повезло. Штраф — чистой мой: неподготовленный выстрел. Пустые трибуны? Непривычно, конечно. Пустые трибуны похожи на Кубок России. Это печально, особенно для тех, кто все забронировал, оплатил, это колоссальные потери для болельщиков. Если честно, в лесу стояли болельщики. Видела украинские флаги. Но они не только украинцев подбадривали, а кричат совершенно всем.

Победу в гонке одержала немецкая биатлонистка Дениза Херманн.