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Сегодня, 11:20

Кубок мира: расписание этапа в Антхольце-Антерсельве и где смотреть трансляции гонок

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет с 18 по 21 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонист Йоханнес Бе.
Йоханнес Бе.
Фото AFP

C 18 по 21 января пройдет шестой этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в итальянском Антхольце (Антерсельве). Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, эстафетах и масс-стартах.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями стартов в Италии в матч-центре «СЭ».

Расписание 6 этапа Кубка мира 2023 / 2024 в Антхольц-Антерсельве

18 января, четверг

  • 16:20. Мужская индивидуальная гонка, 15 км

19 января, пятница

  • 15:40. Мужская индивидуальная гонка, 12,5 км

20 января, суббота

  • 14:55. Одиночная смешанная эстафета
  • 16:45. Смешанная эстафета

21 января, воскресенье

  • 14:30. Мужской масс-старт, 15 км
  • 16:45. Женский масс-старт, 12,5 км

Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.

Биатлон: новости и обзоры гонок Кубка мира, календарь турниров и медальный зачет, спортсмены и общий зачет, фото и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Биатлон
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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