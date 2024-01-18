Кубок мира: расписание этапа в Антхольце-Антерсельве и где смотреть трансляции гонок
Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет с 18 по 21 января
C 18 по 21 января пройдет шестой этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в итальянском Антхольце (Антерсельве). Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, эстафетах и масс-стартах.
Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями стартов в Италии в матч-центре «СЭ».
Расписание 6 этапа Кубка мира 2023 / 2024 в Антхольц-Антерсельве
18 января, четверг
- 16:20. Мужская индивидуальная гонка, 15 км
19 января, пятница
- 15:40. Мужская индивидуальная гонка, 12,5 км
20 января, суббота
- 14:55. Одиночная смешанная эстафета
- 16:45. Смешанная эстафета
21 января, воскресенье
- 14:30. Мужской масс-старт, 15 км
- 16:45. Женский масс-старт, 12,5 км
Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.
Биатлон: новости и обзоры гонок Кубка мира, календарь турниров и медальный зачет, спортсмены и общий зачет, фото и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
Новости