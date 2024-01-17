Биатлонист Корнев: «Смотрю Кубок мира. Это наши будущие соперники»
Российский биатлонист Александр Корнев рассказал «СЭ», что смотрит гонки Кубка мира.
— Кубок мира смотришь?
— Стараюсь смотреть. Мне интересна борьба лидеров, но в то же время смотрю за их техникой передвижения на трассе и тем, как они ведут себя на рубеже. Это наши будущие соперники, с которыми, я надеюсь, нам предстоит еще бегать.
— Если завтра допустят, думал ли ты, где можешь оказаться?
— Нет. Живу тем, что есть сейчас. В моем случае не очень правильно загадывать на будущее. Стараюсь реализовывать себя здесь и сейчас. Что будет там, узнаем потом, — сказал Корнев «СЭ».
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