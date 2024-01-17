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Сегодня, 20:00

Биатлонист Корнев: «Смотрю Кубок мира. Это наши будущие соперники»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Александр Корнев рассказал «СЭ», что смотрит гонки Кубка мира.

— Кубок мира смотришь?

— Стараюсь смотреть. Мне интересна борьба лидеров, но в то же время смотрю за их техникой передвижения на трассе и тем, как они ведут себя на рубеже. Это наши будущие соперники, с которыми, я надеюсь, нам предстоит еще бегать.

— Если завтра допустят, думал ли ты, где можешь оказаться?

— Нет. Живу тем, что есть сейчас. В моем случае не очень правильно загадывать на будущее. Стараюсь реализовывать себя здесь и сейчас. Что будет там, узнаем потом, — сказал Корнев «СЭ».

Александр Корнев и&nbsp;Йоханнес Бе&nbsp;теперь празднуют победу в&nbsp;одном стиле. «Когда делал жест Йоханнеса Бе, думал о том, чтобы не упасть». Биатлонист Корнев ярко начал 2024-й

Биатлон
Александр Корнев
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