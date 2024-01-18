Йоханнес Бе выиграл короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Норвежский теннисист Йоханнес Бе стал победителем укороченной индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

30-летний норвежец прошел дистанцию в 15 км за 37 минут 28 секунд, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал брат Йоханнеса Бе, Тарьей (+1.36,1). Третье место занял немец Йоханнес Кюн (+1.44).

Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц

Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 37.28,0 (0 промахов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) - +1.36,1 (2)

3. Йоханнес Кюн (Германия) - +1.44,0 (2)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) - +1.47,3 (3)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.58,6