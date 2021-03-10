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Логинов и Елисеев получили третий и четвертый стартовые номера в спринте в Нове-Место

22:36

  1. Стал известен стартовый лист мужского спринта на предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону. В гонке примут участие шестеро россиян.

    Александр Логинов получил стартовый номер 3, Матвей Елисеев — 4, Эдуард Латыпов — 42, Саид Халили — 58, Евгений Гараничев — 78, Кирилл Стрельцов — 97.

    Мужской спринт пройдет 11 марта, начало гонки — в 19.30 по московскому времени.

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