Логинов и Елисеев получили третий и четвертый стартовые номера в спринте в Нове-Место

Стал известен стартовый лист мужского спринта на предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону. В гонке примут участие шестеро россиян.

Александр Логинов получил стартовый номер 3, Матвей Елисеев — 4, Эдуард Латыпов — 42, Саид Халили — 58, Евгений Гараничев — 78, Кирилл Стрельцов — 97.

Мужской спринт пройдет 11 марта, начало гонки — в 19.30 по московскому времени.