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Кристиансен: «Латыпову повезло иметь пятисекундный отрыв»

13:33

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен высказался о результатах россиянина Эдуарда Латыпова.

«Боролись с Латыповым на последнем круге. Борьба была очень упорной, он установил высокую скорость на первом подъеме, а я довольно сильно устал после четырех кругов. Ему повезло иметь пятисекундный отрыв. Старался догнать его на последних метрах», — цитирует Кристиансена NRK.

На четвертом этапе Кубка мира в Анси Кристиансен занял третье место, уступив 0,1 секунды Латыпову.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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