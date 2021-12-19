Кубок мира по биатлону, мужской масс-старт: во сколько начало и где смотреть
14:30
Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.45 по московскому времени.
Состав сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.
Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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