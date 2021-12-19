Кубок мира по биатлону, мужской масс-старт: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Мужской масс-старт на Кубке мира в Анси. Онлайн