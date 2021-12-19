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Кубок мира по биатлону, женский масс-старт: во сколько начало и где смотреть

12:30
Ульяна Нигматуллина. Фото СБР
Ульяна Нигматуллина. Фото СБР
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Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) состоится женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 14.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Женский масс-старт на Кубке мира в Анси. Онлайн

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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