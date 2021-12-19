Кубок мира по биатлону, женский масс-старт: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) состоится женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 14.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Женский масс-старт на Кубке мира в Анси. Онлайн