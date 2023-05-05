Глава комиссии спортсменов IBU: «70 процентов биатлонистов поддерживают текущее отстранение россиян»

Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган поделилась с «СЭ» результатами апрельского опроса биатлонистов из разных стран по поводу отстранения российских и белорусских биатлонистов.

— Что вы думаете о последних рекомендациях МОК, в которых предлагается допустить россиян и белорусов до международных соревнований?

— Я представляю комиссию спортсменов IBU, а не МОК. Поэтому могу говорить только о нашем решении. В сентябре IBU проголосовал за отстранение России и Белоруссии — 40 [голосов] к 1. Это решение будет действовать до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине. МОК изменил свое решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине. Но это их решение.

Хочу добавить, что мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение. Моя роль — представлять мнение большинства спортсменов. И мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе.

— Как отреагировали на заявление Мартена Фуркада, который сказал, что будет позором, если российских и белорусских спортсменов не допустят до Олимпиады в Париже?

— Мартен был моим коллегой в комитете спортсменов IBU c 2018 по 2022 год. Поэтому у меня большое уважение к нему. Я разговаривала с ним в феврале по телефону об этом, также общались лично в Оберхофе. Но Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию. Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть четкая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.