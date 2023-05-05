Глава комиссии спортсменов IBU: «Когда россияне вернутся на международную арену, они снова станут частью биатлонной семьи»

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала «СЭ», каким будет возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.

— Каким вы видите возвращение россиян на международную арену? Сразу ли их примут в биатлонную семью или между спортсменами будут сложности?

— Да, они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится и российские спортсмены смогут вернуться, я думаю, что очень-очень важно, чтобы мы создали инклюзивную доброжелательную среду для них. Однако нужно понимать, что украинским спортсменам, которые физически прочувствовали этот конфликт, вероятно, будет сложно снова объединиться с российскими и белорусскими биатлонистами. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают всех своих соперников. Это очень-очень-очень важно.

— Никто на самом деле не знает, когда все закончится. Что в этой ситуации должны делать российские биатлонисты?

— Думаю, что лучшее, что могут делать спортсмены, — фокусироваться только на тех вещах, которые они могут контролировать. Это хороший урок для любого спортсмена в любой ситуации, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.