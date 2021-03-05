Кайшева первой из россиянок стартует в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место
22:30
Международный союз биатлонистов 5 марта на официальном сайте опубликовал список участниц спринта на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Первой из россиянок отправится на трассу Ульяна Кайшева, у которой 22-й стартовый номер. 33-й стартует Ирина Казакевич, 48-й — Лариса Куклина, 57-й — Светлана Миронова, 81-й — Евгения Павлова и 90-й — Татьяна Акимова.
Женский спринт состоится в субботу, 6 марта. Начало — в 13.00 (мск).
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