Губерниев отреагировал на серебряные медали российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Нове-Место

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-место. Сборная России заняла второе место.

«Это лучший результат в сезоне, — сказал Губерниев. — Сегодня на гонку в больше степени повлиял Латыпов, у всех остальных были совершенно очевидные проблемы. Эдику нужно быть в личных гонках таким же мощным, каким он показывает себя в эстафетах. Эдуард растет. Все к Каминскому тренироваться!»

Губерниев также отметил, что Халили не имел права проигрывать 55 секунд на первом этапе.

«Конечно, так много проигрывать непозволительно. Не перехвалили ли Халили? Он выбрал такую работу. Его будут и хвалить, и ругать. Ему нужно просто делать свою работу. Карим должен быть к этому готов. Он молодой человек, который занимается публичным видом спорта. Какие могут быть разговоры?» — добавил Губерниев.

Первое место в эстафете заняла Германия, сборная Норвегии — третья.

(Владимир Пушкарев)