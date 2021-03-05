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Логинов получил третий номер в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место

22:39
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Международный союз биатлонистов 5 марта на официальном сайте опубликовал список участников спринта на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Александр Логинов получил третий стартовый номер в гонке. 17-м отправится на дистанцию Матвей Елисеев, 35-я стартовая позиция у Евгения Гараничева, 42-м уйдет в гонку Эдуард Латыпов, 79-й номер получил Саид Халили, а последним из россиян под 97-м номером убежит Кирилл Стрельцов.

Мужской спринт в Нове-Место состоится в субботу, 6 марта. Начало — в 17.40 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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