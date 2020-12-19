Канделаки прокомментировала ситуацию в российском биатлоне

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила положение дел в российском биатлоне. Сборная России не может попасть в медали на Кубке мира на протяжении 37 гонок.

«Слова Владимира Драчева звучат как милая шутка, а ведь если вдуматься, то Владимир Петрович демонстрирует скепсис 50-го уровня.

Дима, давая такие обещания, не верит, что ни одной медали в следующих 13 гонках не будет. А Драчев верит.

Даже не знаю, что лучше: жевать перчатки и ботинки, оставаясь идеалистом и настоящим болельщиком, или заказывать шоколад, когда биатлон наш отнюдь не в шоколаде», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что подарит шоколадные ботинок и перчатку с коньяком телекомментатору Дмитрию Губерниеву.