Каминский оценил выступление Стрельцова в мужской эстафете в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский оценил выступление Кирилл Стрельцова на первом этапе эстафеты на 6-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Конечно, минута отставания это очень много, да и на стрельбе он слишком задержался. Надо поговорить с Кириллом, узнать, что у него случилось. Если бы он проиграл порядка 30 секунд, я был бы доволен», — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем мужской эстафеты стала сборная Франции. Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.