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Халили — о спринте: «Была неплохая скорость. Думал, что проиграю поменьше»

Халили оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский биатлонист Карим Халили подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он занял 35-е место.

«Скорострельность? Каждый выбирает для себя комфортный режим, кто-то может себе позволить выбрать более рискованную стрельбу. Конечно, я могу стрелять быстрее, но просто сейчас это будет не столь уверенно и вероятность ошибки будет гораздо выше. Поэтому мне в своем рабочем режиме комфортнее стрелять, но, к сожалению, не совсем получилось.

Чувствуется, что была неплохая скорость, наверное думал, что проиграю поменьше, но судя по всему, самочувствие приходит и надеюсь, дальше будет еще лучше. Проигрыш уже не в первый раз в этом сезоне порядка 30 секунд в спринтерской гонке, но по сравнению с прошлым — неплохо», — приводит слова Халили Metaratings.ru.

Первое место в спринте занял француз Кантен Фийон-Майе. Вторым пришел немец Бенедикт Долль, белорус Антон Смольский — третий.

Источник: https://metaratings.ru/news/karim-khalili-dumal-chto-proigrayu-v-sprinte-pomenshe-nadeyus-dalshe-budet-luchshe-1169073/
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Карим Халили
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