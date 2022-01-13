Фийон-Майе лидирует в общем зачете Кубка мира, Латыпов — восьмой
После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лидерство в общем зачете сохранил француз Кантен Фийон-Майе. В гонке он стал первым.
Француз имеет в активе 521 очко. Его соотечественник Эмильян Жаклен на втором месте (449). Третье место у шведа Себастьяна Самуэльссона (448).
Лучший среди россиян — Эдуард Латыпов, он на восьмом месте (336). Девятое место занимает Александр Логинов (323), 26-е — Даниил Серохвостов (180).
Общий зачет (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 521 (+60)
2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 449 (0)
3 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 448 (+23)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (0)
5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 379 (0)
6 (6). Штурла Легрейд (Норвегия) — 344 (0)
...8 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)
9 (9). Александр Логинов (Россия) — 323 (+9)
...26 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 180 (+18)
...28 (27). Карим Халили (Россия) — 163 (+6)
...35 (35). Александр Поварницын (Россия) — 114 (+10)
...42 (42). Антон Бабиков (Россия) — 69 (0)
...46 (45). Василий Томшин (Россия) — 56 (0)
...80 (72). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Спринт (м)
1 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 229 (+23)
2 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 228 (+60)
3 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 225 (0)
4 (3). Александр Логинов (Россия) — 200 (+9)
5 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 178 (0)
6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 165 (0)
...8 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 158 (0)
...24 (22). Даниил Серохвостов (Россия) — 93 (+18)
...33 (30). Карим Халили (Россия) — 60 (+6)
...35 (39). Александр Поварницын (Россия) — 51 (+10)
...47 (41). Антон Бабиков (Россия) — 38 (0)
...61 (79). Максим Цветков (Россия) — 20 (+20)
...64 (57). Василий Томшин (Россия) — 18 (0)