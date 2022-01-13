Фийон-Майе лидирует в общем зачете Кубка мира, Латыпов — восьмой

После спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге лидерство в общем зачете сохранил француз Кантен Фийон-Майе. В гонке он стал первым.

Француз имеет в активе 521 очко. Его соотечественник Эмильян Жаклен на втором месте (449). Третье место у шведа Себастьяна Самуэльссона (448).

Лучший среди россиян — Эдуард Латыпов, он на восьмом месте (336). Девятое место занимает Александр Логинов (323), 26-е — Даниил Серохвостов (180).

Общий зачет (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 521 (+60)

2 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 449 (0)

3 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 448 (+23)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (0)

5 (5). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 379 (0)

6 (6). Штурла Легрейд (Норвегия) — 344 (0)

...8 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)

9 (9). Александр Логинов (Россия) — 323 (+9)

...26 (26). Даниил Серохвостов (Россия) — 180 (+18)

...28 (27). Карим Халили (Россия) — 163 (+6)

...35 (35). Александр Поварницын (Россия) — 114 (+10)

...42 (42). Антон Бабиков (Россия) — 69 (0)

...46 (45). Василий Томшин (Россия) — 56 (0)

...80 (72). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Спринт (м)

1 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 229 (+23)

2 (5). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 228 (+60)

3 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 225 (0)

4 (3). Александр Логинов (Россия) — 200 (+9)

5 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 178 (0)

6 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 165 (0)

...8 (8). Эдуард Латыпов (Россия) — 158 (0)

...24 (22). Даниил Серохвостов (Россия) — 93 (+18)

...33 (30). Карим Халили (Россия) — 60 (+6)

...35 (39). Александр Поварницын (Россия) — 51 (+10)

...47 (41). Антон Бабиков (Россия) — 38 (0)

...61 (79). Максим Цветков (Россия) — 20 (+20)

...64 (57). Василий Томшин (Россия) — 18 (0)