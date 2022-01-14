Чепиков: «Чувствуется, что наши биатлонистки немного подзагружены»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступления российских биатлонисток в нынешнем сезоне.

«Чувствуется, что девушки подзагружены. В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к ОИ получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — приводит RT слова Чепикова.

Лучшей из россиянок в нынешнем сезоне является Кристина Резцова, которая занимает 9-е место в общем зачете Кубка мира с 318 очками.