Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 11:37

Чепиков: «Чувствуется, что наши биатлонистки немного подзагружены»

Чепиков заявил, что у биатлонисток женской сборной России есть проблемы с выносливостью
Иван Торопцев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступления российских биатлонисток в нынешнем сезоне.

«Чувствуется, что девушки подзагружены. В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к ОИ получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — приводит RT слова Чепикова.

Лучшей из россиянок в нынешнем сезоне является Кристина Резцова, которая занимает 9-е место в общем зачете Кубка мира с 318 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/948917-chepikov-zhenschiny-biatlon-zagruzhennost
Биатлон
Сборная России по биатлону
Сергей Чепиков
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халили — о спринте: «Была неплохая скорость. Думал, что проиграю поменьше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости