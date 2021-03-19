Губерниев жестко раскритиковал тренеров женской сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

«Квоту потеряли... На следующий сезон выступает впятером. Все понятно, проблемы остаются. Гореева должна была выступать весь сезон в основе, как я и говорил еще в декабре. Я только хочу спросить у тренеров: какого хрена Гореева у вас весь сезон не выступала?

А еще я говорил, что некоторым в женский биатлонной основе надо уже отдыхать! Выжаты как лимоны. И дополнительно надо было Егорову звать в Швецию. Эх, тренеры», — написал Губерниев в Telegram-канале.

В гонках сезона-2021/22 женскую сборную России смогут представить не более пяти биатлонисток.