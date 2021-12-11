Хованцев считает, что Логинов мог претендовать на место в тройке без промахов на последнем рубеже

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужской гонки пасьют на Кубке мира в Хохфильцене.

«Тоже отмечу Томшина с отличным результатом. Прошел без штрафа, переместился с 47-го на 10-е место. Он не выбился из той группы, с которой ехал. Очень позитивная для него гонка — и по стрельбе, и по ходу. Логинову не надо было стрелять 2 промаха, на одном рубеже это немножко много. Мужская команда в порядке, в отличие от женской. А с девушками что-то надо делать и искать выходы, как готовиться к Олимпиаде. У нас остается лидером Резцова, которая готовилась самостоятельно. А где Миронова, Казакевич? Если в Анси большего ничего не покажем, будет сложно выйти на хороший уровень.

Думаю, что когда-то спортивное невезение уйдет, лишний круг всегда не к месту. Сегодня Саша с Эдуардом могли бороться, но нужно стрелять лучше. Хотя бы с одним промахом, а не с двумя, Логинов мог бы быть в тройке", — сказал Хованцев «СЭ».

Биатлонист из Франции Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из россиян стал Василий Томшин, финишировавший 10-м, Эдуард Латыпов — 12-й, Александр Логинов — 17-й.