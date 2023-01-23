Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 18:29

Франциска Пройсс объявила о досрочном завершении сезона

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратная вице-чемпионка мира Франциска Пройсс сообщила о том, что приняла решение досрочно завершить сезон.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение завершить сезон досрочно. В моем нынешнем состоянии здоровья я просто не могу выступить так, как это необходимо, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Уже больше года мое тело не справляется с разумной спортивной нагрузкой.

Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. Но если я хочу продолжить спортивную карьеру на высшем мировом уровне, а я хочу этого на все 100 процентов, мне нужно сейчас прислушаться к своему телу и приложить все усилия, чтобы полностью привести здоровье в порядок», — написала немецкая биатлонистка в своих социальных сетях.

В сезоне-2022/23 спортсменка идет на 33-й позиции в общем зачете Кубка мира по биатлону, набрав 115 очков.

Биатлон
Франциска Пройсс
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости