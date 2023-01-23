Франциска Пройсс объявила о досрочном завершении сезона

Двукратная вице-чемпионка мира Франциска Пройсс сообщила о том, что приняла решение досрочно завершить сезон.

«После двух гонок в Антхольце я приняла решение завершить сезон досрочно. В моем нынешнем состоянии здоровья я просто не могу выступить так, как это необходимо, чтобы помочь нашей команде на чемпионате мира в Оберхофе. Уже больше года мое тело не справляется с разумной спортивной нагрузкой.

Это одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. Но если я хочу продолжить спортивную карьеру на высшем мировом уровне, а я хочу этого на все 100 процентов, мне нужно сейчас прислушаться к своему телу и приложить все усилия, чтобы полностью привести здоровье в порядок», — написала немецкая биатлонистка в своих социальных сетях.

В сезоне-2022/23 спортсменка идет на 33-й позиции в общем зачете Кубка мира по биатлону, набрав 115 очков.