Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

В составе норвежской команды на дистанцию выходили Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен.

Вторую строчку занял квартет из Франции: Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе.

Третье место отстояла сборная Германии: Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Реес.

Сборная Норвегии обеспечила себе досрочную победу в зачете Кубка мира в эстафетах и завоевала Малый хрустальный глобус.