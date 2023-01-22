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Сегодня, 17:43

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

В составе норвежской команды на дистанцию выходили Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен.

Вторую строчку занял квартет из Франции: Антонин Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон-Майе.

Третье место отстояла сборная Германии: Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Реес.

Сборная Норвегии обеспечила себе досрочную победу в зачете Кубка мира в эстафетах и завоевала Малый хрустальный глобус.

Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
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