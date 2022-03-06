Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Вторым финишировал немец Эрик Лессер. Тройку призеров замкнул представитель Италии Лукас Хофер.
Напомним, что российские спортсмены не принимают участие в этих стартах.
Биатлон
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32.55,0 (1 промах)
2. Эрик Лессер (Германия) — отставание +08,2 (0)
3. Лукас Хофер (Италия) — +08,8 (1)
4. Эмильян Жаклен (Франция) — +22,6 (2)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +31,9 (0)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +51,1 (2)
7. Сиверт Баккен (Норвегия) — +01.02,9 (3)
8. Филип Андерсен (Норвегия) — +01.03,9 (3)
9. Роман Рес (Германия) — +01.11,1 (1)
10. Симон Дестье (Франция) — +01.16,4 (2)