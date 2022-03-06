Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Вторым финишировал немец Эрик Лессер. Тройку призеров замкнул представитель Италии Лукас Хофер.

Напомним, что российские спортсмены не принимают участие в этих стартах.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 32.55,0 (1 промах)

2. Эрик Лессер (Германия) — отставание +08,2 (0)

3. Лукас Хофер (Италия) — +08,8 (1)

4. Эмильян Жаклен (Франция) — +22,6 (2)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +31,9 (0)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +51,1 (2)

7. Сиверт Баккен (Норвегия) — +01.02,9 (3)

8. Филип Андерсен (Норвегия) — +01.03,9 (3)

9. Роман Рес (Германия) — +01.11,1 (1)

10. Симон Дестье (Франция) — +01.16,4 (2)