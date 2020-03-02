Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет без зрителей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

— Это решение совета национальной безопасности, и организаторам соревнований придется с этим смириться, — приводит портал iDNES.cz слова Гамачека. — Учитывая, сколько человек должно посетить мероприятия, это превентивная мера, по моему мнению, другой альтернативы не было.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта. Ожидалось, что каждый день соревнования должны были посещать около 30 тысяч человек.