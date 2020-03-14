Экхофф выиграла Малый хрустальный глобус в гонке преследования

Норвежка Тирил Экхофф стала обладательницей Малого хрустального глобуса в гонке преследования. Для нее это первая в карьере победа в индивидуальной дисциплине по итогам Кубка мира.

В общем зачете победу второй год подряд одержала Доротея Вирер из Италии. Экхофф стала второй, отстав от победительницы на 7 очков.

Гонка преследования (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 232 (+31)

2 (2). Доротея Вирер (Италия) — 186 (+30)

3 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 185 (+29)

4 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 168 (+23)

5 (6). Дениза Херманн (Германия) — 155 (+25)

6 (4). Паулина Фиалкова (Словакия) — 149 (0)...

16 (22). Лариса Куклина (Россия) — 95 (+28)

17 (17). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 92 (+19)...

25 (18). Светлана Миронова (Россия) — 71 (0)...

44 (41). Ирина Старых (Россия) — 31 (0)

45 (42). Кристина Резцова (Россия) — 30 (0)...

67 (65). Тамара Воронина (Россия) — 5 (0)