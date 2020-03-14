Экхофф выиграла Малый хрустальный глобус в гонке преследования
Норвежка Тирил Экхофф стала обладательницей Малого хрустального глобуса в гонке преследования. Для нее это первая в карьере победа в индивидуальной дисциплине по итогам Кубка мира.
В общем зачете победу второй год подряд одержала Доротея Вирер из Италии. Экхофф стала второй, отстав от победительницы на 7 очков.
Гонка преследования (ж)
1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 232 (+31)
2 (2). Доротея Вирер (Италия) — 186 (+30)
3 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 185 (+29)
4 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 168 (+23)
5 (6). Дениза Херманн (Германия) — 155 (+25)
6 (4). Паулина Фиалкова (Словакия) — 149 (0)...
16 (22). Лариса Куклина (Россия) — 95 (+28)
17 (17). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 92 (+19)...
25 (18). Светлана Миронова (Россия) — 71 (0)...
44 (41). Ирина Старых (Россия) — 31 (0)
45 (42). Кристина Резцова (Россия) — 30 (0)...
67 (65). Тамара Воронина (Россия) — 5 (0)
Дополнительная информация:
https://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2019-2020/ratings/10_0/