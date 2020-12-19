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Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Акимова — 29-я

17:30
Тириль Экхофф. Фото Instagram
Тириль Экхофф. Фото Instagram
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Норвежка Тирил Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он стартовала с первого места.

Второй стала шведка Ханна Эберг. Третьей к финишу пришла ее сестра Эльвира Эберг.

Россиянки не смогли навязать борьбу лидерам. Лучшая представительница России — Татьяна Акимова — показала 29-й результат.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 28.24,8 (1 шт. круг)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 22,5 (2)
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,6 (2)
4. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 28,2 (2)
5. Доротея Вирер (Италия) — 42,2 (1)
6. Франциска Пройсс (Германия) — 49,4 (2)...
29. Татьяна Акимова (Россия) — 2.40,4 (2)
33. Евгения Павлова (Россия) — 2.48,1 (5)
43. Светлана Миронова (Россия) — 3.28,8 (4)
44. Анастасия Гореева (Россия) — 3.29,6 (5)
50. Ульяна Кайшева (Россия) — 4.09,2 (5)

Кубок мира по биатлону

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