Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира сезоне-2022/23. Первый этап стартует 29 ноября в Контиолахти, второй — 8 декабря в Хохфильцене.

Первый этап

Контиолахти, Финляндия

29 ноября

Индивидуальная гонка, мужчины

30 ноября

Индивидуальная гонка, женщины

1 декабря

Эстафета, мужчины

Эстафета, женщины

3 декабря

Спринт, мужчины

Спринт, женщины

4 декабря

Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, женщины

Второй этап

Хохфильцен, Австрия

8 декабря

Спринт, женщины

9 декабря

Спринт, мужчины

10 декабря

Гонка преследования, женщины

Эстафета, мужчины

11 декабря

Эстафета, женщины

Гонка преследования, мужчины