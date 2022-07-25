Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира сезоне-2022/23. Первый этап стартует 29 ноября в Контиолахти, второй — 8 декабря в Хохфильцене.
Первый этап
Контиолахти, Финляндия
29 ноября
Индивидуальная гонка, мужчины
30 ноября
Индивидуальная гонка, женщины
1 декабря
Эстафета, мужчины
Эстафета, женщины
3 декабря
Спринт, мужчины
Спринт, женщины
4 декабря
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины
Второй этап
Хохфильцен, Австрия
8 декабря
Спринт, женщины
9 декабря
Спринт, мужчины
10 декабря
Гонка преследования, женщины
Эстафета, мужчины
11 декабря
Эстафета, женщины
Гонка преследования, мужчины
Источник: https://biathlonrus.com/
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