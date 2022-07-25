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Сегодня, 08:34

Опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

Виктория Кравченко
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Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира сезоне-2022/23. Первый этап стартует 29 ноября в Контиолахти, второй — 8 декабря в Хохфильцене.

Первый этап

Контиолахти, Финляндия

29 ноября
Индивидуальная гонка, мужчины

30 ноября
Индивидуальная гонка, женщины

1 декабря
Эстафета, мужчины
Эстафета, женщины

3 декабря
Спринт, мужчины
Спринт, женщины

4 декабря
Гонка преследования, мужчины
Гонка преследования, женщины

Второй этап
Хохфильцен, Австрия

8 декабря
Спринт, женщины

9 декабря
Спринт, мужчины

10 декабря
Гонка преследования, женщины
Эстафета, мужчины

11 декабря
Эстафета, женщины
Гонка преследования, мужчины

Источник: https://biathlonrus.com/
Биатлон
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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