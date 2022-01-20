Экс-президент СБР: «Где гарантии, что Бабиков и дальше будет так выступать? Отбор на Олимпиаду был раньше»

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, еще один россиянин, Карим Халили показал третий результат.

«Сегодня, думаю, никто не ожидал такого результата. Индивидуальная гонка непредсказуемая, здесь можно проиграть сильно ходом, но выиграть гонку. Сегодня Бабиков одержал сенсационную победу. Боролись в основном три команды — Россия, Норвегия и Франция. Наши ребята молодцы, один из лучших дней в сезоне для нашей команды», — сказал Драчев «СЭ».

Также четырехкратный чемпион мира ответил на вопрос, не поторопился ли СБР с выбором состава на Олимпиаду в Пекине.

«Тренерам виднее. Отбор проходил до этого этапа. Он уже закончился, итоги подведены, все понятно. А тут вдруг Бабиков выстреливает. Победа очень красивая, но команда уже выбрана. Больше обсуждать нечего. Сегодня у Антона так хорошо получилось, но где гарантии, что так будет дальше? Он одну гонку проводит хорошо, а в другой не попадает в 60. Здесь тренерам по факту нужно брать более надежных ребят. А Олимпиаду берут не по последней гонке. Сейчас просто этап Кубка мира, конец подготовки к Олимпиаде. На Олимпиаду нужно было попадать в Оберхофе и Рупольднге. Заменить можно, наверное, только Цветкова. Здесь большой разницы нет, больше менять некого», — добавил Драчев.

В состав мужской сборной России на Олимпиаду попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Антон Бабиков стал запасным.