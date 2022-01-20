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Сегодня, 18:15

Александр Тихонов: «Бабикову с таким ходом будет трудно на Олимпиаде»

Александр Тихонов оценил победу Бабикова в индивидуальной гонке в Антхольце
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Тренерам по предыдущим гонкам было сложно назвать Антона в основном составе. Ребята показали результат выше, чем он. Дай бог, чтобы он ехал запасным. Если вдруг с кем-то случится беда, то он как запасной имеет право выступать. Я не вижу в этом большой ошибки. Невозможно что-то предугадать. Я уверен, что Йоханнес Бе на Олимпиаде будет другим. Да и вообще конкуренция будет серьезной, а Антону с таким ходом будет трудно. Преимущество есть у тех, кто сильнее в гонке», — сказал Тихонов «СЭ».

В состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекин попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Антон Бабиков стал запасным.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
Антон Бабиков
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