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Сегодня, 18:05

Хованцев о Бабикове: «Отличный результат, но квоту проигрывать было нельзя — это фатальная ошибка»

Хованцев назвал победу Бабикова в индивидуальной гонке отличным результатом
Антон Иванов

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Очень обидно за Бабикова. Парень показывает отличный результат, а со сборной на Олимпиаду не едет, всего лишь запасной, — сказал Хованцев «СЭ». — Ну, ничего уже не поделать, состав объявлен. Это спорт, такое случается. Сегодня была интереснейшая гонка. У всех российских спортсменов сегодня стрельба была посредственной. Антон — единственный, кто не допустил промаха! Поздравляю Бабикова с победой, отличный результат показал сегодня. Но фатальная ошибка была допущена ранее, квоту проигрывать было нельзя».

Бабиков не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. В состав сборной России на Олимпийские игры-2022 он вошел только запасным.

Антон Бабиков
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