Драчев приготовил Губерниеву в подарок шоколадный ботинок
20:07
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев показал в Instagram ботинок из шоколада, который он заказал специально для комментатора Дмитрия Губерниева.
«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы!
Но веруя в российский биатлон, золотому голосу — Дмитрию Губерниеву — подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!
С нетерпением ждем стартов в Оберхофе! Удачи», — написал Драчев.
Губерниев ранее пообещал, что съест ботинок в прямом эфире, если российские биатлонисты достигнут отметки в 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей. Сейчас антирекордная серия россиян без попадания на подиум составляет уже 39 гонок.
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