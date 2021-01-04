Драчев приготовил Губерниеву в подарок шоколадный ботинок

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев показал в Instagram ботинок из шоколада, который он заказал специально для комментатора Дмитрия Губерниева.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы!

Но веруя в российский биатлон, золотому голосу — Дмитрию Губерниеву — подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!

С нетерпением ждем стартов в Оберхофе! Удачи», — написал Драчев.

Губерниев ранее пообещал, что съест ботинок в прямом эфире, если российские биатлонисты достигнут отметки в 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей. Сейчас антирекордная серия россиян без попадания на подиум составляет уже 39 гонок.