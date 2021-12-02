Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринтерскую гонки на этапе Кубка мира.

«Хорошо прошел спринт для наших ребят. Что у Латыпова, что у Логинова, что у Поварницына показатели хорошие. Латыпов и Логинов сейчас лидеры нашей мужской сборной. Еще пока есть время, такой проигрыш по времени на данном этапе сезона допустим. Ребята порадовали, рост обязательно будет. У них есть желание, есть силы. Приятно видеть наших в борьбе за призовые места. Ждем спортсменов на пьедестале. Гонка преследования будет очень интересная», — сказал Драчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Владимир Драчев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова.

«У Эдуарда Латыпова нет еще ни одного промаха стоя. Он очень хорошо себя показывал и на летнем чемпионате, и в целом по подготовке у него стоя стало лучше, чем лежа. Это дает преимущество в масс-стартах и пасьютах, ведь последний рубеж в этих гонках в положении стоя. Есть хороший настрой на ближайшую гонку преследования», — добавил Драчев.

Швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе. Россиянин Эдуард Латыпов стал четвертым.