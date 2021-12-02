Бывший главный тренер сборной России считает мужскую команду перспективнее женской

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Латыпов имел хорошие шансы на медаль, но Самуэльсон неудержим на спринте. Логинов был сегодня не совсем плох. Ужасный холод был сегодня, возможно, он помешал нашим ребятам. Каждый по-разному приспосабливается к таким морозам. Начало сезона, посмотрим, что будет дальше. Я считаю, что мужская российская команда по биатлону гораздо перспективнее, чем женская. У наших биатлонистов есть предпосылки показывать хороший результат. Сегодня удивило то, что норвежцы были в плохой форме, не претендовали на медали, с ними можно бороться», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе. Россиянин Эдуард Латыпов стал четвертым.