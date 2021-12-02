Ярошенко: «Российские биатлонистки не готовы бороться за места в десятке на Кубке мира»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что российские биатлонистки не смогут попасть в десятку сильнейших на этапах Кубка мира.

«Я не считаю, что наши биатлонистки смогут улучшить свои позиции в гонке преследования. Так быстро форма не приходит, равно как и не падает за одну неделю, а каких-то сверхпредпосылок для попадания в десятку не было. Если говорить локально, то, конечно, можно подняться: улучшать позиции с 40-х мест гораздо легче, а вот с 15-й строчки дойти до шестой уже сложнее, там уже конкуренция выше. Конечно, они улучшат какие-то позиции, наберут кубковые очки, но пока попадать в десятку они не готовы по той стрельбе и ходу, которые они демонстрируют», — цитирует Ярошенко ТАСС.

Ранее в спринте на этапе Кубка мира в Швеции российские биатлонистки не смогли попасть в десятку лидеров. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место.