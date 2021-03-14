Экс-президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Золото у норвежцев, Россия — 7-я.

«Есть и положительные моменты. Ульяна Кайшева пробежала хорошо этап, стреляла великолепно. Понятно, что с ходом норвежкам проиграла, но эта команда стоит особняком. Как можно с ними бороться: первые два места у женщин, первые три — у мужчин на Кубке мира? Шансов, понятно, что никаких. Шли на расслабоне, без борьбы. Шансы за 2-3 место у нас всегда остаются, но в этой ситуации мы сами настреляли так, что подарили их соперникам. И у Казакевич со стрельбой большие сложности. Надо расти, бороться. Будем надеяться, что она вырастет в биатлонистку. Дениз Херрман тоже первое время после прихода из лыжных гонок часто выходила на штрафные круги. В конце концов, когда ее ставили, ставили и ставили в эстафету, научилась стрелять, выросла в чемпионку мира», — сказал Драчев «СЭ».

Владимир Драчев выразил надежду, что на этапе Кубка мира в Швеции у сборной России получится все-таки взобраться на пьедестал.

«Не знаю, что с Мироновой вчера творилось. Видимо, дисбаланс прошлогодний сказывается. Есть потенциал, но нет психологической устойчивости. Болтается между результатами, сама не понимает, что делает. Если говорить о Саше, то тут эксклюзивная стрельба, уже в который раз в этом году он повторил антиуспех со штрафными кругами. Для него это серьезный удар. Так стрелять лидеру сборной нельзя, даже если он сейчас не в лучшей форме. Не его это уровень выходить на два штрафных круга. Латыпов качественно прошел этап в своем режиме. Качественно отстрелялся лежа, зашел на доп патроны, но справился. Дай Бог, чтобы в Швеции у них все получилось. Эта эстафета пошла в незачет», — добавил Драчев.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 19 по 21 марта.

(Екатерина Звенигородская)